近期成績最好的練馬師，沈集成肯定是其中之一，經過連日贏馬後，他現時有45W，在練馬師榜已躍升至第三位。

沈廐成績僅次於兩大巨頭方嘉柏及蔡約翰，今屆有望挑戰上述兩人。

沈集成出名勤力，周末（27日）亦不例外，安排多匹戰馬到內圈加課。

包括第三場「知道再勝」、第八場「心頭好」及第十場「同樂日」等。

沈廐如常聯同副練走上烽火台頂樓觀操，當睇完馬匹操練後，沈集成已急不及待，快步行返機坪，並在馬房門口迎接各駒回來。

沈集成細心觀看馬匹動作，全程一絲不苟，周日（28日）沈廐又再大舉出擊，可乘氣勢再添佳績。

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