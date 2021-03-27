韋達馬房「將王」於今屆打吡不敵「達心星」（方嘉柏馬房）跑第二，賽後有不少馬迷認為其鞍上人田泰安發揮欠佳，否則兩駒名次可以互易。

不過，在今次（28日）田戰，韋達仍提供三匹座騎予田泰安，證明二人關係不變。

第三場「運利多」在港初出跑三班直路賽，賽前由田泰安親手試閘，擊敗兩戰全勝的明星馬「佳運財」掄元，表現絕不簡單。

第五場「志在四方」曾勝二班賽，其後曾經沉淪，最近復蘇已一連四仗跑獲獎金。

上仗僅不敵超班馬「銀馳」做阿二，今場續由田泰安操刀，有望贏馬補中。

至於第八場「閃得快」，季內在楊明綸胯下兩戰1400米分取一亞一殿，末段皆見姍姍來遲。

增程乃合適部署，換上善騎後勁馬的田泰安，未嘗不可一矢中的。

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