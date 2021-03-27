郭能為本港最年長騎師
郭能受到牌照問題困擾，可幸這位鐵漢自強不息，連次賽事都有唔錯表現，包括剛周三（24日）谷戰夥拍東廐「好運寶寶」掄元。
明日（28日）郭能手上戰馬陣容不俗，且看能否再添好成績。
第四場「真感」來港後跑過兩場，首戰於谷中1200米大冷入位，再出於郭能胯下只得第六，不過他認為此駒前景樂觀，今戰相信會有進步演出。
郭能說：「『真感』上仗起步時斜跑，加上途中一度受困，未能望空，以致未能完全發揮。」
「惟『真感』末段追勢甚佳，是一匹頗具鬥心之馬。」
「這匹三歲馬不斷進步，由於前速不算快，跑短途缺乏優勢。」
「今次安排出爭1400米亦是合理嘗試，檔位適中，希望能夠有好表現。」
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