郭能受到牌照問題困擾，可幸這位鐵漢自強不息，連次賽事都有唔錯表現，包括剛周三（24日）谷戰夥拍東廐「好運寶寶」掄元。

明日（28日）郭能手上戰馬陣容不俗，且看能否再添好成績。

第四場「真感」來港後跑過兩場，首戰於谷中1200米大冷入位，再出於郭能胯下只得第六，不過他認為此駒前景樂觀，今戰相信會有進步演出。

郭能說：「『真感』上仗起步時斜跑，加上途中一度受困，未能望空，以致未能完全發揮。」

「惟『真感』末段追勢甚佳，是一匹頗具鬥心之馬。」

「這匹三歲馬不斷進步，由於前速不算快，跑短途缺乏優勢。」

「今次安排出爭1400米亦是合理嘗試，檔位適中，希望能夠有好表現。」

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