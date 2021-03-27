《玄機解馬》第三季第30集，將在周六（27日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

今集《玄機解馬》好犀利，請到天氣女神黃婉曼（洋名Icy）上嚟做嘉賓。

大家對Icy可能第一時間諗起佢嗰句「我哋一齊跳出香港」，但家陣嘅佢搖身一變，已經係兩個囡囡嘅媽咪。

昔日活潑精靈嘅Icy，依家多咗一份成熟美，不過嗰份仙氣依然不減，身材同個靚樣仲keep得好好。

佢會同大家分享愛駒「跳出香港」（已退役）現況之餘，仲會獻出自己第一次call馬！

佢報天氣就一流，到底call馬又係咪咁口齒伶俐？

除此之外，Icy仲會同我哋玩《快問快答》，碧霞老師亦會幫Icy睇吓相，事關佢啱啱開咗間烘焙餐廳做老闆，撞正疫情未息，未來應該點樣應對？

當然，今集繼續有大家好關心的《賽日通勝》，碧霞老師同DMAN亦會提供周日（28日）沙田賽事心水馬。

黃婉曼髮型：Jay @hair

黃婉曼造型：Henry Li

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