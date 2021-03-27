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苗禮德賽後有嘢講 「勇戰神駒」倘非排位欠佳 打吡大賽未必是輸家

55分鐘前
勇戰神駒（近）乃本年度香港打吡季軍

剛周日（28日）完成今屆打吡大賽，頭三名馬匹順序為「達心星」、「將王」及「勇戰神駒」

苗禮德目前仍對「勇戰神駒」在打吡大賽屈居季軍，有點耿耿於懷。

他受訪時說：「當日若非『勇戰神駒』排12檔不利，應可跑得更好。」

「史卓豐與『勇戰神駒』均已竭盡所能，最後負於頭馬『達心星』不足一個馬位。」

「『勇戰神駒』系馬主余潤興，也明白賽馬便是這樣，會受很多客觀條件影響。」

「以我所知，余伯都很滿意『勇戰神駒』在打吡的表現。」

「在我心目中，此駒是有級數的，仍有進步空間。」

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勇戰神駒苗禮德
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