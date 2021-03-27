六歲澳洲自購馬「一舖成名」上季在羅富全馬房取得四捷佳績，評分亦由原本45分升至最高70分（當初在港首次評分為71分）。

此駒今季三戰雖只負頭馬三個馬位左右，但現時競爭力明顯不足，就連於三班賽上名亦舉步維艱。

去年12月7日，此駒晨操後被發現流鼻血，幕後繼而安排「一舖成名」轉投葉楚航馬房屬歸隊性質，蓋同系馬「一舖縱橫」亦於葉廐。

「一舖縱橫」上季由丁冠豪馬房轉投葉廐試前試後，最終落到第四班打開勝門。

「一舖成名」現時評67分，要跑四班賽必須起碼減至60分。

葉廐近三季暫11匹來投初出馬只得兩季，而「一舖成名」絕大部份頭馬均於谷草勝出。

此駒今次跑田草未必是幕後出擊目標，或許待其回師谷中，方是馬迷捧場之時。

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