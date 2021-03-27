周日（28日）田戰有三匹評分踩界之馬，兩個班次也可報名！

分別是第六場「閃耀榮光」、第七場「精彩有你」及第九場「莫浪求」，上述三駒俱選擇捨難取易落班跑，往績顯示是明智之舉，值得睇好。

第六場四班1200米容廐「閃耀榮光」，唯一頭馬四班同程配潘頓取得，現評六十分選擇落番四班跑，人馬故劍重逢兼排三檔，可重敲勝鼓。

第七場四班1400米姚廐「精彩有你」，上仗跑三班賽大敗，但近五次跑四班賽共獲一冠一亞三季，卡士秤先，落番四班增程可由蟲變龍。

第九場三班1200米東廐「莫浪求」，今季五戰二班賽全負，但在港六戰三班賽，共獲一冠三季上名率高，落番三班強配潘頓，已屆交代時候。

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