今季跑咗三分二賽事，巴度已取得42W，創出在港單季頭馬新高。

騎者停賽復出後更連勝四期，目前在港累積頭馬數字已達到99W，今期田戰手握重兵，有望闖進100W里程碑。

第二場四班2000米沈廐「開心日子」，曾勝四班同程，有根有據，狀態是季內最弗一次，改配巴度可重開勝門。

第六場四班1200米韋廐「醒旺財」，四戰同程獲一亞一季，路程合適，狀態愈戰愈勇，強手已去可出頭。

第七場四班1400米方廐「果然友」，近五仗獲一冠兩亞一季一殿，演出穩如泰山，狀態保持大勇，排四檔坐位望贏。

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