方嘉柏馬房今季表現大爆發，暫時跑咗半季多啲，已經贏咗54W，比上季全季49W仲多五W之餘，更加係佢史上贏獎金最多嘅一季！

今季方仔已贏咗超過9,500萬獎金，季內破億獎金只係時間問題，佢即將成為繼告東尼、蔡約翰、大摩及呂健威後，史上第五位在港長駐嘅「億男」練馬師，認真威水！

為馬房賺最多獎金嘅，當然有新鮮熱辣嘅打吡冠軍「達心星」；另外「川河尊駒」雖然季內暫未贏馬，但季內七戰分級賽全入前四名，加埋都擸咗1,200萬獎金，可謂貢獻良多。

現時方嘉柏不斷推高緊自己個人單季獎金紀錄，但距離蔡約翰保持嘅練馬師單季最高獎金紀錄（$176,441,240港元）仲有一大段距離，想破埋就要加把勁啦！

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