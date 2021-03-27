周日（28日）沙田賽事第七場四班1400米，蔡廐「二雋」上仗跑同程在薛恩胯下開齋贏馬，取勝姿態非常輕鬆。

今次原班再戰，肯定備受馬迷關注。

凌志昌受訪時說：「『二雋』由阿John（蔡約翰） 為我挑選來港，沒想過牠這麼快便適應本港環境，並交出好表現，真的很開心。」

「在此要多謝阿John、一班馬房手足及騎師薛恩所付出的努力。」

「『二雋』上仗取勝時，我父母都有入場，他們很享受賽事帶來的刺激及樂趣，如果時間許可，今次他們都會再入場打氣。」

「阿John向我透露，目前『二雋』狀態沒有問題。」

「他練馬一向專業，清楚馬房大小事務，我真的很欣賞他，彼此合作愉快。」

「我希望『二雋』能夠健康成長，可繼續進步並取得好成績。」

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