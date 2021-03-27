星期日（28日）沙田有十場草地賽事進行，雲集不少從化兵，其中有兩匹特別值得關注。

第四場四班1400米，「超好日子」來港首戰即跑第四，其後每戰都備受注目，可惜只取兩亞一季，暫與頭馬無緣。

此駒上次賽後不久，首度前往從化受訓，不但多次在登山跑道練氣，而且試過草地大閘及彈草閘，備戰空前積極。

莫雷拉如今重策「超好日子」上陣，縮程跑田草1400米，同程兩戰一亞一季，求勝決心昭然。

第八場三班1600米，「心頭好」贏田草賽事起家，分別為1200及1400米各一勝。

此駒近三仗轉戰谷草1650米，雖然曾由蔡明紹入Q，近兩戰配潘頓搶前均敗，而上仗更跑包尾輸23.75馬位。

「心頭好」上次賽後被運往從化受訓，並在當地試過草閘，此駒回港後繼續積極備戰。

今次「心頭好」初試田草1600米，預期可換來較佳賠率，不妨一博。

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