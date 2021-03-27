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自然力量有新鮮感 姚本輝安排縮程搏殺

1小時前
自然力量（近）季初曾勝田草千八米。

姚本輝剛周三憑「海島材子」及「你知我勝」起孖，今季暫時有20場頭馬，排練馬師榜第十位。

周日（28日）姚本輝派出九駒出賽，其中一匹實力馬是第八場「自然力量」。

「自然力量」季初受到姚本輝重視，結果只得一場頭馬，成績未能令他滿意。

姚本輝表示「自然力量」上仗輸得較遠，除了因為檔差之外，途中亦曾經脫口，賽後受到獸醫關注。

不過姚本輝表示只屬小問題，「自然力量」跑完上仗後，給予馬兒更多時間準備。

此駒目前狀態理想兼有新鮮感，因此縮程1600米作賽，正常發揮下仍具一爭之力。

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自然力量姚本輝
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