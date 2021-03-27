周日（28日）沙田賽事，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第二場四班2000米，蘇保羅馬房「龍戰士」今季演出不斷進步，前仗田草2000米在梁家俊胯下，打開在港勝利之門。

此駒上仗作出兩項改動，首先配搭換上波健士，並轉戰谷草1800米，臨場是13倍半冷，賠率較預期冷落。

然而「龍戰士」閘前受到不少注碼追捧，最終打到8.2倍開跑，跌幅超過36%。

「龍戰士」這仗全程居中，跑第七並無威脅，今仗重配梁家俊兼重遊勝途，可望收復上仗之失。

第六場四班1200米，羅富全馬房「皇龍福將」，前仗服役初出，早段遠遠落後，最後400米造全場最快之22秒18追近，實力乍現。

此駒上次臨場4.7倍，飛數蠢蠢欲動，閘前再打到2.7倍成為大熱門，跌幅高達42%，非常誇張。

結果「皇龍福將」在田泰安胯下後上險勝，為捧場客帶來利潤，今次人馬再來，有望再下一城。

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