呂健威在1996至1997年開倉，上季贏得63場頭馬，位列龍虎榜第三位，取得從練以來最佳成績。

今個馬季，還以為他未必能持續交出好表現，通常一季取得佳績後，必然要付出代價，皆因部份馬匹評分已高企，較年長的賽駒甚至會退步。

然而開季至今，威哥能持續交出穩定成績，並躋身三甲，實在難能可貴。

有不少馬迷認為，在近兩季自伍鵬志加盟做副練以來，呂廐成績突飛猛進。

年輕人有幹勁，加入點新思維，最緊要是大家磨合成功，練馬其實是團隊工作，最重要是合作愉快。

鎮倉寶「金鎗六十」扶搖直上，亦有助帶旺馬房取得好成績，但個人認為，呂廐參戰馬向來鬥志鮮明，且健康及狀態都保持穩定，陣上襟搏襟跑，自然取得好成績。

在操練方面，呂廐是明刀明槍，一套簡單及有規律的手法。

健康良好之馬，例課無缺，待有一定水準後，通過試閘去提升狀態，表面看並無特別，其實當中也有些細節要留意。

例如一些馬認定了出擊目標，找到合適騎師，便會連課交由當事人操練，好讓人馬加強合作溝通；陣上拼搏時，也得心應手。

譬如「股票傳奇」晨操由莫雷拉摸實，結果贏了兩場；「龍鼓飛揚」贏馬前，由潘明輝一手打磨，在試閘認真考驗取勝。

從化訓練基地，對呂廐也大有幫助，據悉當初練馬師有點猶疑，因怕難分身在兩地奔波。

最後找到了合適人選，在從化打點一切，可放心交得落，才答允北上設倉。

「醉醒神」上季勤拼也有影響，評分偏高，今季一直表現欠佳，最近終贏番馬，賽前在從化訓練，試閘明顯有番好走勢。

「禪勝寶駒」去年11月在港做了閹割手術，未幾運上從化。

經休息後回復操練，做兩課閘隨意跟跑，返港後再試大閘有好表現，上陣即擊敗對手，取得今季首仗頭馬。

呂廐馬耐戰力強，勤拼都能交出好成績，「陽明亮亮」、「股票傳奇」季內各已贏三場。

兩Ｗin馬更多不勝數，如「鴻運飛鷹」、「好鬥心」、「歡欣福星」等。

這些馬匹都能把握勇況持續，在短時間內乘勝追擊。

快活谷1200米是呂廐強項，今季已約有三分之一頭馬於此程贏出，值得關注。

撰文：積奇

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