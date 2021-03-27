觀乎近四季賽事大熱門成績，勝出率約有三成，上名率則超過六成。

換言之，因應上述數字，輔以路程、班次、騎師及練馬師作參考，將有助馬迷作出合適取捨。

今次（28日）田草日賽第二場跑四班2000米，近四季同班同程暫有17匹大熱門參賽，共獲六冠三亞六季。

相關上名率高達八成八，當中包括季內「高瞻遠矚」及「自然君子」分別勝出及入Q。

如無意外，今場由莫雷拉與潘頓分別策騎的「翡翠綠」及「大有心得」，都很有機會被捧成最熱門。

特別要留意的是希廐「大有心得」，上仗在冷殺手薛恩胯下跑入位置，再出隨即由潘頓接手。

近兩季由薛恩跑入二、三名後再出轉配潘頓之馬暫有九匹，上名率同樣超過88%。

由上述數據反映，若然「大有心得」是今場大熱門，入圍乃基本要求。

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