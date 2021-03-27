周日（28日）跑沙田草地日馬，應屆冠軍騎師潘頓出馬不足，十場只得七匹座騎，再冧莊騎師王的機會似乎較小。

之不過值得留意的是，容天鵬馬房頭場「合金之星」及第六場「閃耀榮光」均加強配搭用潘頓。

容廐季內於沙田賽事暫有八駒轉配潘頓上陣，結果錄得三冠一亞兩季一殿，數字充滿說服力。

當中包括「手到回來」及「巡航導彈 」，在不太被馬迷睇好的情況，同樣爆出10倍左右半冷Win。

頭場「合金之星」近仗均所負不遠，演出漸趨穩定，今次排黃金1檔起步，有助爭取勝利。

第六場「閃耀榮光」自前季升上第三班以來已19戰，交出三亞七季，尚未勝出頭馬。

如今回師第四班即回配唯一贏馬拍檔潘頓，排3檔易於發揮，未嘗不可借勢建功。

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