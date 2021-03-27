星期日（28日）田草日賽有「運利多」、「萬里飛至」、「一定美麗」、「勇闖」及「四季喜」，分別在港或服役初出。

當中，第五場「一定美麗」及第六場「勇闖」均配蔡廐影子主帥莫雷拉，自然備受關注。

加上牠們分別出自「美麗」系陣營及知名馬主榮智健旗下，更肯定難不被馬迷熱捧。

近四季蔡廐自購馬與自購新馬初出跑田草，上名率約有三成五，換言之，大約每三駒便有一駒入圍。

然而在相關19匹自購馬中，只有「美麗非凡」能夠勝出，相反47匹自購新馬勝出率超過17%，表現明顯優於自購馬。

單計今季蔡廐已出道的八匹自購新馬初出跑田草配莫雷拉，「勝得威風」、「好眼光」、「速遞奇兵」及「二雋」名次非一即二。

「勇闖」近三次試閘均走勢從容地跑入前兩名，本身偏向早熟兼已做足準備工夫，等待周日打響服役頭炮。

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