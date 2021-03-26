除了1978年的Affirmed和AIydar，以及1987年的Alysheba和Bet Twice，美國的三冠大賽尚有一對極之著名的喜歡冤家，那就是1989年的Sunday Silence和Easy Goer了。

1989年的美國三冠大賽頭關肯塔基打吡，大熱門是1988年當選美國最佳兩歲馬的Alydar之子Easy Goer，但Sunday Silence快跟在前而直路率先透出，令留得較後的Easy Goer追無可追。

到了次關必利是錦標，大熱門仍是Easy Goer。吸取了肯塔基打吡的教訓，這回Easy Goer在轉彎前已搶上第二位，並與Sunday SiIence並排入直路。

兩駒叮噹馬頭鬥足一整條直路，Sunday Silence以馬鼻位之微又一次擊敗Easy Goer。

然而在尾關貝蒙錦標之前，美國一個權威的電視賽馬節目，請來專家以科學角度分析兩駒的勝算，專家以步頻、步速、步勁來作對比，認定Easy Goer必定可以反先Sunday Silence。

結果Easy Goer不單獲勝，而且是大勝。Sunday Silence只能在半條街之後勉強保住亞席，三冠王美夢就此落空。

及至同年的育馬者盃經典大賽，Easy Goer又重蹈留得較後的覆轍，入直路時讓Sunday Silence佔了先機，末段雖然窮追，最終還是以半個馬位不敵Sunday Silence而飲恨亞席。

配種方面的成就，則Sunday Silence遠在Easy Goer之上。尤其Sunday Silence運往日本後，更紅極日本育馬界。

在日本盃壓倒前香港馬王「原居民」（已故）掄元的日本打吡冠軍「特別週」、日本一代馬王「大震撼」，便是Sunday Silence子嗣中的表表者。

撰文：余伯樂

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