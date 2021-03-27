姚本輝上季爭冠耗用不少兵源，因此今季已表明衛冕機會渺茫，不過他始終是有料之人，剛周三（24日）憑「海島材子」及「你知我勝」自製一口半冷孖寶。

周日（28日）姚廐出馬陣容強勁，大有機會乘勝追擊，再交出好成績。

第一場「生生勝勝」在五班屬一線馬，今次強配莫雷拉上陣，且看能否取得季內第二W。

姚本輝受訪時說：「『生生勝勝」今季初在五班勝出，升上四班後亦有接近演出，因此今次重臨五班，確有一些優勢。」

「上仗由贏馬拍檔賀銘年策騎角逐1400米，本來有一定寄望，奈何當日走位未如理想，而且曾經受阻，結果姍姍來遲只得第四，成績不算滿意。」

「馬兒拼後保持良好狀態，今次得莫雷拉助陣，希望會有更佳發揮，爭取頭馬而回。」

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199