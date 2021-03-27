今季2月21日總場次444跑田草四班1800米，頭馬「巴基之友」、第三名「快步速」、第五名「皮具之星」及第六名「海島材子」翌仗非冠則亞，賽事水準堪稱超高。

該場亞軍「正本開心」、殿軍「藍海策略」、第七名「軍威振」及第九名「翡翠綠」在三個馬位內分勝負，大家實力可謂旗鼓相當。

周日（28日）跑田草日馬，上述四駒將於第二場四班2000米再度對壘，鹿死誰手雖未可料，但牠們卻肯定可以左右大局。

第九場三班1200米，告東尼馬房「莫浪求」自上季評76分贏馬以來，九戰兩亞三殿不勝。

如今復戰三班賽強配潘頓，值得重視。

季內總場次429跑二班同程，頭馬「福逸」、亞軍「韋小寶」、季軍「順勢贏」、第五「聚才」、第六「顯心星」、第九「競技勇士」及第十「加州得迅」翌仗全部入Q，賽事水準亦可見一斑。

加上該場完成時間是全日唯一較標準時間快，屬於第二班同程超強組賽事。

同場殿軍「莫浪求」沿途際遇差，中段亦受「韋小寶」墮退影響，位置越跑越後。

在劣勢下，仍造22秒18全場第三快末段時間，表現已很不俗。

今場雖失運排12檔出閘，但有應屆冠軍騎師潘頓之助，加上降班形勢有利，有力打開今季勝門。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199