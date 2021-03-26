田泰安剛周三（24日）勝出尾場「童話」，今季暫有47場頭馬，居於騎師榜第三位。

周日（28日）沙田草地賽事，田泰安將策九駒上陣，牌面甚強，力足延續勝勢

當日他的其中一匹實力馬是第九場三班1200米「上駿之星」，此駒隸屬姚本輝馬房，今仗負122磅排1檔參賽。

「上駿之星」在澳洲四戰兩冠兩殿，贏馬路程為1400米。

此駒上賽在港初出配波健士，在田草1200米後上跑第五，走勢有水準，今戰易配田泰安亦算加強配搭。

田泰安受訪時說：「『上駿之星』上次在港初出，曾犯了一些錯誤，開閘時一對前腳並舉，因而失地。」

「此駒轉直路彎時及在直路上受困而未能望空，在劣勢下跑得第五名，表現已算不錯。」

「『上駿之星』仍有很多東西需要學習，例如需要放鬆情緒競跑，屆時相信會有進一步演出。」

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