香港賽事競爭激烈，不少賽駒在港服役時無甚建樹，改赴其他國家延續競賽生涯後，反而重獲新生接二連三交出好成績。

其中，由姚本輝親自購入的「包裝時代」，在港首戰角逐四班谷草1200米，以大熱門身份落敗後，幕後便安排退役。

據悉當時幕後認為「包裝時代」質素麻麻，並物色另一駒補替，前駒馬主已變為G W Carvell & Monacurragh Lodge Limited。

不過「包裝時代」改赴新西蘭後表現相當亮眼，今天（27日）此駒角逐杜蘭加馬場舉行的二級賽Ultimate Mazda Japan Trophy，最終在前列騎師嚴禮善胯下奪標，錄得首項分級賽勝利。

「包裝時代」在新西蘭上陣13次獲五冠兩亞兩季佳績，總獎金達$231,000澳元（約136萬港元）。

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