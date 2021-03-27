去年高居世界馬匹年終排名第三位的「加踏步」，今年再度遠征澳洲，力爭在今晨（27日）蟬聯在玫瑰崗馬場舉行的一級賽蘭威錦標。

不過賽前「加踏步」馬蹄有發炎跡象，一度傳出將會退出賽事，幸好接受獸醫檢查後，這匹七歲佳駟獲批准參加蘭威錦標。

然而此駒今仗在好拍檔馬昆胯下，直路未能抵禦「雍容爾雅」的衝刺而屈居亞軍，衛冕失敗。

「雍容爾雅」今賽夥拍麥道朗再下一城，連續奪得諾頓錦標及蘭威錦標桂冠，競賽生涯第八次奪得一級賽冠軍。

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