第四場第四班1400米：「是必飛飛」今季5戰同程2W2P，一次第四名，全入獎金名次表現準繩。

今仗依然可以在四班再跑同程，排到靚位必定再攻堅。

昨日（27日）開飛9.3倍，5點企住9倍，現時7.4倍W，1.8倍P。

有墊底飛，雖然今仗要負頂磅，但排位有利，再贏唔奇。

「合夥雄心」上場初出田草1200米有飛，最後後上如飛衝上僅以短頭落敗第二，表現有板有眼，今場增程1400米必定合適。

昨日開飛3.4倍大熱，5點輕輕落到2.9倍，現時進一步落到2.5倍W，1.6倍P。

位置早飛相當勁，睇飛今場想補中。

「超好日子」今季表現穩定，除咗上場田草1600米潘頓離奇大逃落敗，動機令人懷疑！

今仗跑返1400米重配雷神，應想拼過明白。

昨日開飛6.6倍，5點輕輕落到4.9倍，現時有4.6倍W，1.7倍P。

有早飛支持，睇飛今場必想拼過明白，可惜排檔不利，臨場要睇雷神點樣發揮，現時賠率可以一博。

「勁力十足」大前仗贏同程姿態輕鬆且時間快，可惜跟手再跑兩仗同程表現不似預期，唯一解釋係大前仗食得太飽尚未消化。

今仗再跑同程繼續配徒弟周俊樂減磅出戰，形勢依然有利。

昨日開飛10倍，5點企住11倍，現時13倍W，3.2倍P。

有些少早飛支持，留意臨場，如有飛必要跟進。

提供：1是必飛飛、6合夥雄心、3超好日子、5勁力十足」

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