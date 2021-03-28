第10場第二班1200米：「翡翠精選」自從上年3月贏馬後一直休息冇出賽，相信一定同馬匹健康問題有關。

今仗（28日）久休復出跑田草1200米，賽前操練非常積極 ，3月試兩課泥地閘表現有前有後，今場用田泰安排三檔好位，希望可以跑番昔日水準。

昨日（27日）開飛22倍，5點大幅落到14倍，現時8.5倍W，2.9倍，早飛雖然唔算多，但總有點落咗，呢匹馬始終質素超群，現時評分仲係有水位上升嘅。

「錶之未來」今季表現出色，幕後原本想進軍四歲大賽，奈何上場增程跑1800米落第，明顯長力不足。

此駒稍休後今場跑田草1200米，應畀到馬匹新鮮感。昨日開飛2.7倍大熱，5點回上4.9倍，現時6.7倍W，2.4倍P，論質素今場數一數二，睇飛有信心縮程贏馬。

「平海掌星」本季表現人眼前一亮，今場重跑轉彎路程1200米，昨日開飛11倍，5點落到8.3倍，現時7.1倍W，2.8倍P。

睇早飛唔算太勁，尤其是位置比較冇飛，不過呢匹馬今場火燒都唔熱，如果臨場有8至10倍，要預佢一票佢。

「加州雷電」昨日開飛6.1倍，5點輕輕回上6.7倍，現時企住5倍W，2.1倍P，有早餐飛支持似樣。

提供：5翡翠精選、3錶之未來、4平海掌星、2加州雷電

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