第二場第四班2000米：「龍戰士」前仗輕鬆贏同程，上場升上四班跑谷草落第可以不理，今仗重配贏馬拍檔梁家俊似樣。

昨日（27日）開飛6.9倍，5點輕輕回上8.1倍，現時企住8.1倍W，2.6倍P。

有墊底飛，重跑贏馬路程有把握，今場一定有三甲。

「榮惑」今季跑谷草2200米長途兩次皆上名，上場跑沙田泥地落敗毋須理會。

今場重返田草2000米，排到一檔非常有利其跑法，改配何澤堯對辦。

昨日開飛6.4倍，5點企住6.8倍，現時7.6倍W，3倍P。

早飛非常硬淨，睇飛有信心今場攻堅，要兼顧。

「開心日子」前仗跑谷草1800米僅以頸位落敗跑第二，上場升四班再跑谷草1800米，臨場低水落敗無需介懷 。

今場重跑田草2000米，過往有1W3P紀錄，今場改用馬房殺手巴度應想出擊。

昨日開飛5.8倍有飛，5點回上7.5倍，現時9.9倍W，3.2倍P。

明顯有早飛支持，今場似樣。

「大有心得」上場初跑谷草1800米終於上名，長途馬本色表露無遺。

今場轉跑田草2000米強配潘頓，睇嚟要交代喇。

昨日開飛4.2倍大熱，5點企住4.2倍，現時輕輕回上4倍W，1.9倍P。

早飛到晒位，睇飛今場應要交代，睇下潘頓點樣發揮。

提供：7龍戰士、10榮惑、12開心日子、5大有心得

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