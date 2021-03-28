第八場第三班1600米：「心中有馬」上場轉方廐初出即勝，食得好應，今場（28日）增程跑1600米何澤堯再騎有權添食。

昨日（27日）開飛2.3倍超熱，5點回上4.3倍，現時4.7倍W，2.4倍P。早飛相當勁，睇馬匹上場走勢增程跑1600米一定會合適。

「路路醒」上場增程跑田草1800米第二名有驚喜，今場強配莫雷拉改跑1600米似想贏馬。

昨日開飛9.1倍，5點落到6.6倍，現時5.3W，1.9倍P。有早飛落咗，睇飛有信心，難得雷神座騎唔係大熱，今場可贏位兼顧。

「自然力量」 今季頭四場表現非常準繩，一月跑完田草2000米落敗後練馬師畀隻馬小休，然後再次重新投入操練。

今仗跑田草1600米用巴度，小休復出跑短未嘗不可。昨日開飛19倍，5點輕輕落到17倍，現時則有14倍W，4.9倍P。

早飛係唔多，但隻馬有質素用巴度唔似陪跑，屬最佳半冷之選。

「真勝者」近兩場轉跑田草1600米都能入圍，上場跑第二表現更加出色，今仗改用郭能起碼唔需要懷疑鬥志。

昨日開飛8.2倍，5點輕輕回上8.6倍，現時落番7.2倍W，2.1倍P。

睇飛今場都會搏，唯一擔心排檔較外，要焗住留後，希望郭能做好留放，要入位唔難。

提供：6心中有馬、10路路醒、11自然力量、7真勝者

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199