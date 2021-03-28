澳洲前騎師現年32歲的安國倫，在2018年11月25日沙田日賽策騎「美麗寶寶」（已退役）墮馬受重傷，導致脊椎骨折移位及神經受損，最終半身不遂不能繼續從騎，終生與輪椅為伍。

雖然安國倫因傷被迫掛靴，但他仍活躍於賽馬界，在2019年加入澳洲賽馬電視台Channel 7 Racing，以評述員身份在馬壇恢復工作。

安國倫近年繼續努力爭取更大發展，今日（28日）他在Twitter宣佈將擔任澳洲騎師柏爾（Joshua Parr）的經理人。

柏爾主力在新南威爾斯省的馬場上陣，至今6,266戰獲得942場勝利，其中七項為一級賽冠軍。

在2010年，柏爾策騎Skilled摘下香檳錦標，為其騎師生涯首次揚威一級賽。

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