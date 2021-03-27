周日（28日）頭場五班1400米，今季進步的「種福者」可優先留意，本身除在谷草1200米打開勝門外，上仗跑同程亦能獲亞，郭能近期鬥志格外鮮明，值得信賴。

另外「合金之星」入直路經常會內閃，換上擅用右手鞭的潘頓，可謂對症下藥，現階段跑1400米比1200米更合，可突如其來。

尾場二班1200米，喜歡一對縮程馬「錶之未來」及「翡翠精選」，前駒放棄打吡縮程，以其之前跑中距離早段落腳甚快，今次惡氣十足。

至於「翡翠精選」雖屬今季初出，但備戰工夫甚為積極，加上在有新鮮感下，縮程跑1200米不嫌短，與「錶之未來」俱贏級數，值得憧憬。

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