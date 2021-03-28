姚本輝上季成為冠軍練馬師，不過旗下賽駒評分大多已升上高位，因此對練者爭取成績產生頗大影響。

不過經過逾半季調整後，姚本輝近期頻頻搏殺得手，繼剛周三（24日）谷戰起孖後，今午（28日）又憑「生生勝勝」及「金莊令」梅開二度。

第五場三班1400米，「金莊令」今仗在蔡明紹胯下成功克服升班的難度，力壓兩匹熱門馬「志在四方」及「一定美麗」的衝刺凱旋而歸。

姚本輝與蔡明紹這對華人組合今季初次攜手贏馬，本身季內十次合作僅獲一亞一季。

第五場單Win及組合獨贏A3分別派125.5及34元，二重彩派591元。

第二至四名順序為「志在四方」、「一定美麗」及「電子群星」。

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