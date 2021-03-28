第三場第三班1000米：「知道再勝」今季兩勝同程，上場升上三班負輕磅贏同程更輕鬆，所造贏馬時間靚。

今場再跑同程，潘頓攞番帥權一定搏命。

昨日（27日）開飛1.4倍熱得誇張，5點企住1.7倍，現時依然係1.8倍W，1倍P。

早飛勁到爆炸，信心爆棚，再下一城應冇問題。

「智醒財星」上場初出同程有心搏殺，奈何雷神老貓燒鬚，最後100米坐騎外閃，最後僅以頸位落敗第二。

今仗匆匆再跑同程，雷神再騎擺明要補飛。

昨日開飛4.8倍，5點落到3.2倍呢下重飛，現時3倍W，1.2倍P。

早飛亦都係相當勁，睇飛好有信心補中。

「陽光霸駒」上場跑谷草1200米第四有腳影，今仗轉跑田草1000米應更合適發揮 。

昨日開飛28倍，5點落到21倍，現時14倍W，2.5倍P。

位置有些少早餐飛，今場可預佢一票。

「運利多」今季自購馬今場初出， 賽前試田草1000米閘有走勢，操好有備而來。

昨日開飛10倍 ，5點輕輕回上13倍，現時企住14倍W，2.8倍P。

有些少墊底飛，今場出馬十匹排一檔冇大影響 ，田泰安騎韋達馬匹必搏，今場一定要兼顧。

提供：5知道再勝、3智醒財星、7陽光霸駒、1運利多

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199