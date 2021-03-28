第七場第四班1400米：「富存大師」大前仗跑同程用莫雷拉贏得出色，跟手跑兩仗同程表現不似預期，今場（28日）再跑同程換上田泰安，可能會有唔同嘅演繹。

昨日（27日）開飛13倍，5點企住12倍，現時9.9倍W，3.1倍P。早飛有，今場換咗人跑可能又會見番蹤影。

「妙算騰飛」上場跑谷草1200米臨場4.7倍擺明搏，可惜最後只得第二失手。

今仗馬房安排報跑曾經上名嘅田草1400米兼強配雷神，仲有運排到一檔起步，對呢匹馬跑法非常有利。

昨日開飛2.5倍熱得誇張，5點企住2.1倍，現時2.3倍W，1.1倍P。早飛熱得非常離譜，論馬係有機會，但就熱得過份。

「二雋」稍加四磅再戰同程，薛恩可以再騎必定搏命，昨日開飛行點9倍，5點企住6倍，現時5倍W，2.1倍P。

位置有早餐飛支持，睇飛今場會再搏，睇吓薛恩可唔可以交番上場咁高嘅水準演出。

「都市神話」今季四戰同程1W2P表現準。今場升班再跑同程改用馬雅，今次又好彩排到靚位起步，有權再次入圍。

昨日開飛8.3倍，5點輕輕回上11倍，現時企住11倍W，3倍P。有墊底飛落咗，再入三甲都唔出奇。

提供：3富存大師、10妙算騰飛、2二雋、11都市神話

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