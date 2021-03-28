第一場第五班1400米：「合金之星」今季已跑九場全敗共減21分，今仗改跑1400米突然換上潘頓，兼有運排到一檔似樣。

昨日（27日）開飛5.4倍有飛，5點回上7.3倍，現時輕輕落返6.3倍W，2.5倍P。

今場明顯有早飛，睇飛似郁手搏殺，可WP捧場。

「種福者」上賽跑同程有飛第二，今仗原裝配搭再跑同程應會再搏。

昨日開飛5.2倍有飛。5點回上6.5倍。現時企住7倍W，2.1倍P。

有早餐飛支持，騎師郭能戰意無限今場搏硬。

「坪山新星」上場跑田草1200米後上第三走勢悅目，今場增程跑1400米改配史卓豐有運排到二檔非常有利。

昨日開飛7.8倍，5點輕輕落到6.4倍，現時進一步落到5.6倍W，2.1倍P 。

早餐飛勁，睇飛呢場好有信心，今場一定要兼顧。

「晴朗柏檔」今季跑同程表現穩定，上場入位水準不錯。

今仗換上賀銘年排到內檔，有利其跟前跑法。

昨日開飛11倍 ，5點落到7.8倍，現時9.6倍W，2.7倍P。

有些少墊底飛，睇飛今場入三甲唔難。

提供：9合金之星、8種福者、10坪山新星、12晴朗拍檔

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199