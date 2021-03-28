蘇保羅馬房季初表現平平，一度處於練馬師榜排名下游，然而踏入2021年後，蘇廐演出可用脫胎換骨來形容。

由一月至今蘇保羅一口氣贏得11Win，早已擺脫榜末位置，今午（28日）賽日練者更憑「龍戰士」及「韋小寶」起孖，季內已累積17Win，勢頭向好。

其中「韋小寶」季內幾番飲恨唔夠運，今賽馬匹起步順利即搶放，終於獲取今季首捷。

蘇保羅說：「以往『韋小寶』一向有慢閘的毛病，我花了不少時間去教牠，想不到今仗此馬擺在前走，可以放得如此輕鬆，表現令我感到驚喜。

「此駒陣上表現一直忠心準繩，經常跑獲奬金，勝出今仗後，我將安排牠在5月出戰一場三級賽。」

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