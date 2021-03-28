「紀錄」系馬主程漢權自從十年前首度與苗禮德合作「幸運紀錄」（已退役）贏三W後，之後再有「世界紀錄」（已退役）取得六捷，彼此打好合作基礎。

上季程漢權有新寵「宇宙紀錄」來港，由「世界」打到去「宇宙」，希望個頭馬紀錄再勁啲。

頭場「宇宙紀錄」暫時跑七次未入三甲，但剛啱跑1400米，改跑法放前走，只輸畀「都市神話」（容廐）三個半馬位，表現有睇頭。

蔡明紹同場有「合金之星」唔騎，而為呢匹苗廐馬效力，有權取得零的突破。

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