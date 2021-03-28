第六場第四班1200米：「勇闖」賽前做足功夫，幾課大閘鋒芒畢露，睇走勢似同廐馬「勝得威風」、「速遞奇兵」之類，有過之而無不及。

大馬主馬匹逢出必搏鬥志不須懷疑，昨日（27日）開飛3倍大熱，5點落到2.5倍，現時2.4倍W，1.6P。

早飛相當勁，睇飛信心爆棚可一出即勝。

「皇龍福將」上場贏馬時間靚，今仗（28日）雖然要加磅上陣，但排檔依然有利，應該表現必會持續，再贏都唔出奇。

昨日開飛11倍 ，5點企住12倍，現時落到7.2倍W，1.9倍P。

早飛浸浸落，睇上場走勢充滿蠻勁，今場再贏一啲都唔出奇，最緊要係今場有大樹遮陰，賠率非常和味，食指必定大動。

「縱橫十六」上場初出跑田草1000米有飛23倍沿途包尾 ，但居然最後可以後上第四，走勢曝光。

今場增程跑1200米理所當然，昨日開飛8.1倍，5點企住8.3倍，現時15倍W，4.5倍P。

有墊底飛，睇飛今場應有進步表現，可預佢一票。

「醒旺財」上仗用周俊樂減磅後上不及第五，今場再跑同程重配巴度，有運排到二檔起步非常有利。

昨日開飛4.7倍重飛，5點輕輕回上5.6倍，現時7.4倍W，1.9倍P大熱。有哂墊底飛，雖然同場對手非常強勁，但形勢有利入三甲唔難。

提供：6勇闖、4皇龍福將、7縱橫十六、12醒旺財

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