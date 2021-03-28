「顛顛倒，二十四山有珠寶；順逆行，二十四山有火坑」，一般陽宅風水可用二十四山來訂方位。

二十四山即二十四個方位，在下元八運期間（即2004年至2023年）可用「旺山旺向四十八局」來定陽宅的宅運，最佳為「山星到坐，向星到向」之局，均適用於家宅、辦公室及商店。

主要可分為四大類：旺財旺丁：為最佳坐向，家庭成員身體健康，財運佳。適合任何人居住。

旺財不旺丁：有利財運，居住者健康運不過不失，為雙星到向之局，適合做生意或收入不穩定之人士，夫妻之間仍在奮鬥階段，身體方面可找風水師傅佈陣以作改善。

旺丁不旺財：家庭成員健康運良好，財運一般，可維持普通生活，為雙星到坐之局，適合已退休人士或收人穩定者（例如公務員），想改善財運亦可找風水師傅親身勘察進行佈局。

損財傷丁：最差的坐向，居住之人重則死亡，輕則大病，財運欠佳，為上山下水之局。

筆者曾有客人居住在損財傷丁的家宅，其家人找筆者看風水時，十年内宅內三人，二人已重病過身，另一人當時在深切治療部急救中，幸好經風水佈局及放生後成功救回，不過為時已晚，已落下病根成為長期病患者。

篇幅有限，有機會再與大家詳談「旺山旺向四十八局」。

周日（28日）幸運顏色為黑色、藍色及灰色。

第九場三班1200米「莫浪求」，上仗出閘後居中二叠，入彎期間前方馬匹「韋小寶」墮退令其跟後，直路初一直未能望空，形勢一般下跑第四名，成績不俗。

同場第一、二、三、五、六名，其後再出均跑第一或第二，水準極高，今仗「莫浪求」落三班惡氣十足。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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