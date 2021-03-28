應屆冠軍練馬師姚本輝在周三（24日）谷草夜馬，憑「海島材子」及「你知我勝」起孖，一掃逾一個月不勝的頹勢。

結果姚本輝馬房在今期（28日）田草日馬乘勝追擊，大熱門「生生勝勝」在莫雷拉胯下後上先拔頭籌，勝出第一場五班1400米賽事。

「生生勝勝」角逐同班同程的表現非常穩定，過去除夥拍見習騎師陳嘉熙一役跑第六外，其餘七戰由大師傅策騎皆跑入前四名。

姚本輝與莫雷拉繼去年9月20日「富高八斗」合作贏馬後，相隔超過半年再次攜手踏入凱旋門。

「生生勝勝」馬主唯一團體成員之一鍾建書，上周日（21日）個人名下「勁搏」失落打吡大賽，結果今天成功憑此駒收安慰獎。

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第二至四名順序為「合金之星」、「種福者」及「坪山新星」。

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