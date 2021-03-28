莫雷拉策一哩馬「達心星」智取香港打吡大賽，姑勿論「將王」有冇跑錯而飲恨，今屆打吡冠軍獎杯刻上「達心星」嘅名字，事實已成定局。

昨晚（27日）杜拜世界盃嘉年華，香港因疫情關係，今年冇派馬出賽，七年前嘅世界盃嘉年華，就係莫雷拉嘅成名戰，先策「崇山寶」勝出阿喬斯短途錦標。

他當晚再騎「綽力之城」捧走金莎軒錦標，亦係香港隊歷來最成功嘅一屆，當時剛成為公司騎師幾個月嘅雷神一夜成名，廣受世界馬壇認識，騎功進一步獲得肯定。

回憶起呢段威水史，「崇山寶」以破美丹馬場紀錄時間嘅56秒23奪得阿喬斯短途錦標最難忘。

佢用「子彈」嚟形容呢匹1000米直路賽專家，礙於香港缺乏直路賽路程，姚本輝同星級馬主洪金寶決定遠征搏一搏，結果「崇山寶」一放而回。

雷神亦指當日另一高手蘇銘倫策騎嘅「謝謝您」可能低估咗「崇山寶」嘅爆炸性前速，早段留得太後，結果後追不及，連Q都撻埋，僅得季軍。

「崇山寶」有實力之餘，亦帶點運氣，同時反映出人類始終唔係電腦，每個人都總會有出錯之時。

撰文：林湛穎

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199