在今日（25日）沙田賽事舉行之前，韋達馬房似乎較運滯，除有「將王」在今屆打吡大賽功虧一簣，韋廐亦試過連續七期賽馬日食白果，猶幸今日馬房憑三歲年稚馬「勁力十足」打開缺口。

「勁力十足」雖然只得三歲，但表現較早熟，今季已先後贏得兩Win，且為對上兩仗成一面倒大熱搏失而平反。

韋達於此召勝後表示：「『勁力十足』今次在周俊樂胯下搶出後，騎者盡量讓馬兒順着自己的步韻跑，馬匹本身大步，跑來舒服，因此發揮出應有的水準。」

「牠目前只有三歲，仍然很年輕，暫時會主攻1400米，將來全熟後，當可扳至1600米。」

「『勁力十足』上場的表現令我很失望，戰略錯誤，搶出後立即收慢，可能不太合馬匹的發揮，今場終於成功補中，收復前失。」

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