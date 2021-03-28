「包裝」系雖然今年失落打吡，但昨日（27日）在澳洲攞返個安慰獎。

呢系馬馬主李文斌，同「共同勝利」馬主蘇啟聲，以及Aquis Farm馮氏家族，共同養的Mo’unga，昨日在澳洲出戰三歲馬一級賽2000米的玫瑰崗堅尼，在貝湯美胯下後上力壓第二名的Sky Lab贏出這場一級賽，為港人馬主在澳洲贏G1。

今場賽事，貝湯美可算將功補過，因為上場他騎Mo’unga跑一級賽蘭域堅尼，因在直路塞車，望空後已太遲只跑第二，由贏變輸。

今次他發揮機警，入直路已將馬匹移出外疊，就此一衝而過對手贏大賽。

至於前香港馬王「美麗傳承」（已退役）三歲時亦曾在澳洲跑過玫瑰崗堅尼只得第二，現時Mo’unga能贏馬，以三歲賽績計當然勁過「美麗傳承」。

撰文：關志彬

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