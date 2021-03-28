白馬王子雖然只是童話故事角色，不過不少女士都會幻想自己的未來伴侶，好像白馬王子一樣，甚至會期望他們真的騎着一匹白馬向自己求婚。

踏入21世紀，有不少男星都嘗試過這個形象，引來一大班女粉絲。

然而就像光良的《童話》一樣，「童話裡（裏）都是騙人的」，號稱白馬王子的座騎，其實根本並不是白馬，而是灰馬。

香港賽馬雖然從來未出現過白毛馬，但亦有不少灰到變白的毛色，令人有錯覺牠是一匹白毛馬。

例如以往由韋達馬房訓練的「天氣先生」（已退役），雖然此駒來港後九戰皆三甲不入，但「天氣先生」最惹人關注的是牠毛色有如雪一般的白。

有趣的是此駒在馬會網頁被顯示毛色為灰色而非白色。

真正的白毛馬，在出生時毛色就已經是白色，而皮膚呈粉紅色，有別於灰馬隨年長而導致毛色蛻變成白色。

在純種馬世界中，白毛馬極之稀有，佔全部馬匹不到0.01%。

換言之，即一萬匹馬中，亦未必找到一匹白毛馬。

純種馬常見毛色包括棗、棕、栗及灰色，而歷史上最早出現的一批白毛馬，都是基於基因變異而成的。

以日本第一匹白毛馬Haku Taiyu為例，父系Long Ace為棗色馬，母系Homare bull為栗色馬，白馬擁有一種特別基因，能夠稀釋毛色。

在每年聖誕節周期，日本川崎馬場，都會舉行僅限灰馬及白馬參與的白色聖誕賞。

不過，去年14匹參戰馬全數都是灰毛賽駒，可見白毛馬極其罕有，若是成材的白毛馬，更可謂絕無僅有。

近期日本馬壇白毛馬Sodashi，屢屢成為新聞焦點，因為現年三歲的白毛雌馬Sodashi，在去年四戰四勝未逢敵手之餘，更兩度創造歷史。

2020年9月5日，Sodashi摘下三級賽札幌兩歲錦標，成為首匹白毛馬揚威草地分級賽。

去年12月13日，Sodashi更進一步，夥拍騎師吉田隼人，勝出一級賽阪神兩歲牝馬錦標，成為史上第一匹白毛G1盟主。

然而Sodashi的媽媽Buchiko則更加特別，因為牠是一隻白毛斑點馬！

Sodashi練馬師須貝尚介表示，這匹白毛名雌將會進軍三冠馬后首關、在4月11日舉行的櫻花賞，且看能否挑戰成為日本史上第一匹白毛三冠馬后。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199