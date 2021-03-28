姚本輝在今午（28日）田草日馬派出九駒上陣，當中不乏有近績之輩，預期馬房大舉搏殺。

結果「生生勝勝」在榜首騎師莫雷拉胯下後上一攻而破，為練者在今期賽事打響頭炮。

姚本輝說：「『生生勝勝』是第四、五班升降機，在四班常遇強手比較蝕底，在五班上陣，則很有競爭力。」

「由於『生生勝勝』近幾場陣上的際遇都不太好，因此我一早卜定莫雷拉跑，希望騎者為馬兒帶來好運，為此駒交出頭馬。」

「坦白講，我們一班練馬師的處境很被動，我當然希望『生生勝勝』下場再出，可以續配莫雷拉，但這些都不是我們話事，要看對方的意願。」

「『生生勝勝』目前五歲，仍處於壯年，希望牠有所進步，升上四班也可以站穩住腳。」

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