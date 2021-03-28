沈集成最近五場頭馬皆由馬房愛將潘頓經手，今午（28日）旗下三歲新星「知道再勝」繼續戰無不勝，擊敗「智醒財星」再下一城。

沈集成說：「『知道再勝』今場取勝後，我要觀察牠的食料情況，以及馬匹的進度再作部署。」

「究竟下場續爭直路賽，還是轉爭1200米，這個問題需要謹慎思考。」

「潘頓對我表示，『知道再勝』當可應付1200米，轉彎沒有問題。」

「其實將來牠都需要向1200米發展。我認為1200米的步速沒有1000米直路賽那麼快，可以令牠跑得舒服一點，我會好好思考此馬將來的部署。」

「『知道再勝』目前狀態只有八九成，心智上仍未成熟，這也是好現象，反映牠仍有進步的空間。」

「希望牠繼續進步，可以扶搖直上。」

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