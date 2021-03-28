今天（28日）沙田賽馬在天晴地快之下進行，頭兩場賽事掛牌好地，但頭馬締速均快過標準時間。

莫雷拉食完頭糊之後，第二場第四馬跑2000米長途，輪到近期搏馬手風正順之華將梁家俊發威。

由他所策騎的「龍戰士」（蘇保羅馬房）前仗原班人馬已在第五班此程獲勝，七歲遲熟自購馬趁住評分仍有水位，升上第四班後再於同程添食。

「龍戰士」今次在梁家俊胯下沿用首捷時一仗跑法，留力至末段殺上，一舉將對手擊敗，騎者憑此駒之勝，連續三個賽日均錄得進賬。

蘇保羅說：「『龍戰士』前仗在沙田開齋，上場轉爭谷草，未能延續佳績，賽後作出檢討，我覺得牠似乎不太適合在谷草上陣，馬兒似乎比較喜歡沙田的跑道。」

「因此今場我部署牠回師沙田，馬兒即交回應有的水準，取得在港第二場頭馬。」

「『龍戰士』今場取勝，梁家俊應記一功，騎者今場走來冷靜，走位出色，才可力壓對手取勝。」

「『龍戰士』健康良好，戰鬥力未盡退化，我認為牠今場贏馬後，加五分左右，下場仍留在第四班，一樣具爭勝能力。」

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至於跑獲第二至四名為「藍海策略」、「翡翠綠」與「正本開心」。

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