今午（28日）第三場三班1000米直路賽，賽前被視為「智醒財星」（方廐）及「知道再勝」（沈廐）這對「遙遠星空」子嗣單打獨鬥的局面。

最終三歲的「知道再勝」末段成功超越沿途前領的「智醒財星」，保持三戰三捷的不敗金身，後駒則跑獲亞軍，兩駒構成的大熱連贏派27元。

沈集成與潘頓近期合作勢不可擋，三次賽事已分別憑「樂益善」、「駿益善」（21日）、「總統之星」、「人和家盛」（24日）及「知道再勝」取得五捷。

沈集成連贏六期賽事累積八Win，目前僅落後練馬師榜領頭羊方嘉柏及亞席蔡約翰分別八場及七場頭馬。

第三場單Win及組合獨贏A1均派13.5元，二重彩派31元。

第三、四名順序為「精彩勇士」及「三生好運」。

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