上月《福布斯》公佈香港富豪榜中，李嘉誠依然係首富，而「錶」系馬主千億富豪楊建文升呢排第四，身家再度暴漲。

楊建文近年積極引入高價馬來港，當然希望可贏大賽，呂健威梗要送份賀禮俾楊生，佢名下隻兩勝團體馬「錶之未來」周日（28日）贏馬就啱時機。

楊生今年本應有「錶之未來」夠分跑打吡，但礙於馬匹本身冇2000米長力，如果為跑而跑，當然對佢將來冇好處。

呂健威放棄問鼎呢場大賽都好合理，早前「錶之未來」試課1200米泥閘一放到底，周日重新出發跑尾場二班1200米，又係時候Show time。

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