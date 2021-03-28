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姚本輝坦言輕磅騎師選擇不多 「金莊令」升班跑是好事 希望馬房延續旺勢

1小時前
姚本輝（右）近期頭馬不乏冷門

姚本輝今午（28日）田戰延續剛周三（24日）谷草賽事旺勢，憑「生生勝勝」及「金莊令」梅開二度。

其中，「金莊令」今仗初次升上三班角逐1400米贏馬，難度不低。

姚本輝說：「『金莊令』上場跑得第二名，只以頭位之微見負，今場升上三班，對於牠來說反而是好事。」

「因為牠的身型細小，負磅驟減，壓力大為減輕。」

「輕磅的騎師選擇有限，蔡明紹騎到輕磅，加上他以往都曾策騎過『金莊令』，對馬兒的性能熟悉。」

「今季除了前列兩個馬房（蔡約翰及方嘉柏）頻頻贏馬外，其餘馬房大多如我一樣，靜了一段時間後，再重整旗鼓發動攻勢，我也不例外。」

「近兩戰我的馬房順利起孖，希望可以延續旺勢。」

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