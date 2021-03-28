姚本輝今午（28日）田戰延續剛周三（24日）谷草賽事旺勢，憑「生生勝勝」及「金莊令」梅開二度。

其中，「金莊令」今仗初次升上三班角逐1400米贏馬，難度不低。

姚本輝說：「『金莊令』上場跑得第二名，只以頭位之微見負，今場升上三班，對於牠來說反而是好事。」

「因為牠的身型細小，負磅驟減，壓力大為減輕。」

「輕磅的騎師選擇有限，蔡明紹騎到輕磅，加上他以往都曾策騎過『金莊令』，對馬兒的性能熟悉。」

「今季除了前列兩個馬房（蔡約翰及方嘉柏）頻頻贏馬外，其餘馬房大多如我一樣，靜了一段時間後，再重整旗鼓發動攻勢，我也不例外。」

「近兩戰我的馬房順利起孖，希望可以延續旺勢。」

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199