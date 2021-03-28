雖然近年「華將一哥」的稱號均是指何澤堯，不過單論近期表現，則不及以往有此稱號的梁家俊。

今午（28日）田草日馬，葉楚航馬房「佳景福星」臨場獨贏着綠格，結果在梁家俊胯下飛到馬到，一放到底奪得今季首捷。

梁家俊近三期賽事皆有頭馬進賬，今日更憑「龍戰士」及「佳景福星」梅開二度，表現出色，季內頭馬即將踏入三十大關。

葉楚航及梁家俊聯手打破今年合作齋缽，本身兩人上次攜手贏馬在去年12月6日「都靈紅星」。

「佳景福星」馬主佳景團體成員梁熖珊說：「『佳景福星』是葉楚航為我們挑選，馬兒在港累積四場頭馬，我們十分滿意。」

「賽前練馬師對我表示，如果今場順利放頭自造步速，又沒有馬鬥燒，則有機會跑入前列。」

「結果幸運地沒有馬鬥燒，讓愛駒越跑越順，順利取勝。」

第九場單Ｗin及組合獨贏A2分別派77及27元，二重彩派996元。

第二至四名順序為「發財寶」、「無敵勇士」及「閃電俠」。

頭三名賽駒的鞍上人依次為梁家俊、周俊樂及蔡明紹，這條華將三重彩及單T分別派

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