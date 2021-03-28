榜首騎師莫雷拉今日（28日）跑完第八場便以50分提早封王，當騎師王已成定局之後，尾兩場局面卻出現變化。

在第九場開出華將三重彩之後，來到全日最後一場賽事第二班1200米，騎師表現計一樣東方壓西風。

繼第九場之後，外籍猛將再一次統統冇影，第十場跑出本地騎師四重彩，第一至四名順序是周俊樂座騎「韋小寶」（蘇廐）、楊明綸的「星運男爵」（方廐）、潘明輝掛帥的「錶之未來」（呂廐）及蔡明紹座騎「手到回來」（容廐）。

換言之，今日的第三口孖T由華將一手包辦，派彩逾42萬元，情況認真少見。

頭馬「韋小寶」連續兩仗獲亞後今次卒之坐正，見習生周俊樂及練馬師蘇保羅是日各自取得起孖佳績。

第十場單Win及組合獨贏A1分別派64元及20.5元，二重彩派1,545元。

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